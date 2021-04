Resposta sobre vacina da Johnson & Johnson deve chegar até sexta, diz Fauci

18/04/2021 | 12:26



O epidemiologista Anthony Fauci, assessor médico chefe do presidente americano, Joe Biden, afirmou que uma resposta das autoridades de saúde sobre a vacina contra covid-19 da Johnson & Johnson deve vir "até sexta-feira". O imunizante teve recomendação de suspensão há alguns dias, após alguns casos raros de coágulos.

Fauci falou durante entrevista à rede CBS, neste domingo. Após mencionar o prazo, ele comentou que poderia demorar "um pouco mais" para sair a decisão, mas disse que seria o cronograma mais provável. Segundo ele, o caso da J&J é similar ao da AstraZeneca, que chegou a ter sua aplicação suspensa na Europa, mas depois foi liberada por autoridades do continente.

A autoridade de saúde também comentou que a batalha contra a covid-19 não está ganha no país, apesar de avanços. Segundo ele, ainda precisa ser determinado se será necessário um reforço nas doses de vacina adiante, eventualmente com mais foco em novas cepas do vírus.