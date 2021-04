Meghan Markle enviou presente à família real britânica após faltar ao funeral de príncipe Philip

18/04/2021 | 12:11



Como você viu, Meghan Markle não foi ao funeral de príncipe Philip, que aconteceu no último sábado, dia 17. A Duquesa de Sussex foi impedida de viajar por causa da gravidez, e ainda existem indícios de que ela não queria ser o centro das atenções no evento, pelas polêmicas recentes envolvendo a família real britânica. Entretanto, a esposa de príncipe Harry encontrou uma outra forma de participar de cerimônia de despedida do Duque de Edimburgo - e segundo informações da Vanity Fair, Meghan enviou um presente para a realeza prestando as suas condolências e oferecendo seu apoio.

A duquesa enviou uma guirlanda feita por Willow Crosley, a mesma profissional que montou os arranjos de flores do casamento de Meghan e Harry em 2018, além de ter sido contratada em outros eventos do casal. O príncipe teria ajudado a escolher as flores que montaram a guirlanda, e o presente foi colocado próximo ao caixão de Philip durante a cerimônia.

Além disso, Meghan também enviou uma carta escrita à mão, cujo conteúdo não foi revelado. Um belo gesto da mãe de Archie, não acha?