Noiva de Guilherme Militão, Viviane Araújo faz questão de se casar com vestido de noiva

18/04/2021 | 12:10



Viviane Araújo já tem a agenda cheia de trabalhos para os próximos meses, mas por enquanto, curte muito o seu relacionamento com Guilherme Militão. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, a atriz revelou que foi pega de surpresa com o pedido de casamento, que aconteceu em 2020.

- Ficamos noivos quando completamos um ano juntos, no fim do ano passado. Foi uma surpresa para mim. Eu não esperava. Eu e ele estávamos na rua resolvendo coisas do dia a dia. Quando cheguei em casa, tinha uma mesa bonita, toda arrumada [risos].

Embora estejam apaixonados, o casal prefere esperar o momento certo para oficializar a união.

- A gente ainda está vendo essa questão de como vai fazer, esperando ver como vai se resolver a pandemia. Eu quero fazer festa, casar usando vestido de noiva. Nunca vivi isso na minha vida. Vai ser minha primeira vez. Quero algo bem legal, mas que a gente possa fazer em segurança, com todos vacinados., contou.

Por enquanto, Vivi e Guilherme não moram juntos.

- Ele dorme aqui em casa todo dia. Ele trabalha na casa dele, mas sempre volta para cá para ficarmos juntos.

Atualmente, a dançarina espera pelo início das gravações da série Mal Secreto, onde interpretará uma delegada. Viviane também aguarda ser chamada para a Superdança dos Famosos, do programa Domingão do Faustão. Há alguns meses, porém, ela participou do filme Recomeçar, o primeiro de sua carreira, onde interpretou a personagem Maria, que decide viver um novo amor após questionar seu próprio relacionamento.

- Ela é mais nova do que o marido e, aos poucos, percebe que ele está acomodado na relação. Então, surge um homem por quem ela se apaixona, mas fica dividida porque tem um filho. Rodamos as cenas com protocolos de segurança em relação à Covid, mas o orçamento era pequeno. Então tivemos bastante cuidado.

Ela confessou, ainda, que acabou testando positivo para o novo coronavírus no último ano.

- Tive Covid no ano passado, mas os sintomas foram leves. Só fiquei alguns dias sem paladar, mas de início não imaginei que podia ter sido contaminada porque já fico assim com frequência por causa da rinite. Não senti nada, nem dor nem febre. Só desconfiei que podia ter pego porque meus sogros estavam infectados. Guilherme [Militão, noivo dela] e eu fizemos o teste e foi constatado.

E se você está com saudade de ver Vivi nas telinhas, saiba que a atriz está na reprise da novela Império, da Rede Globo.

- Sempre assisto à novela. Quando não consigo no horário que passa na televisão, procuro no Globoplay. Foi um marco muito importante na minha carreira, sem contar que a obra fez um sucesso geral. Eu lembro que recebi o convite do Aguinaldo Silva dois anos antes de gravar e fiquei ansiosa, esperando acontecer. Sou muito grata a ele. E foi incrível contracenar com o Aílton [Graça]. Nós nos tornamos ainda mais amigos depois de trabalharmos juntos. Hoje temos várias afinidades, entre elas uma ligação forte com o Carnaval