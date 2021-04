Marido de Paulo Gustavo revela que está controlando a saudade do ator: Louco para viajar com ele de novo!

18/04/2021 | 11:10



Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, compartilhou um vídeo ao lado do ator no último sábado, dia 17, em seus Stories do Instagram. O momento foi originalmente postado pela amiga do casal, Flavia Vitorino, que fez questão de enaltecer o companheirismo e sentimento da relação entre o dermatologista e o humorista.

Esse amor lindo de vocês. Já estou com as passagens compradas para nossa próxima viagem. Está chegando., mencionou a jornalista.

Na rede social, Thales escreveu:

Controlando a saudade e a ansiedade!!! Louco para viajar com ele de novo! E dar presentes! E viver a vida! Amar!

Além disso, o marido do comediante publicou uma mensagem otimista na web.

Seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a Força Divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos... Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte! Tenha bom ânimo!

Paulo Gustavo foi diagnosticado com o novo coronavírus e está internado há mais de um mês em estado grave.