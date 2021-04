Rainha Elizabeth II deixa carta no caixão de príncipe Philip, assinada com o apelido carinhoso que recebeu do marido

18/04/2021 | 10:10



Como você viu, o funeral do marido da Rainha Elizabeth II, príncipe Philip, aconteceu na manhã do último sábado, dia 17. O Duque de Edimburgo morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos de idade, e foi sepultado na Capela de São Jorge, em um local destinado aos membros da realeza britânica. É lá que Philip descansará nos próximos anos; seu corpo ainda será desenterrado após a morte da rainha.

Na cerimônia de despedida do duque, a Rainha Elizabeth II manteve-se distante, isolada e com um semblante triste. Mesmo abalada com o luto, a monarca fez questão de honrar o marido pela última vez. Segundo informações do site norte-americano People, Elizabeth deixou uma carta em cima do caixão de Philip, assinada com o apelido que recebeu do amado: Lilibet.

Na verdade, a rainha teria ganhado o apelido quando criança, mas o único que ainda a chamava desta forma era Philip. O Palácio de Buckingham, entretanto, optou por não comentar sobre o gesto de Elizabeth, tampouco sobre o conteúdo da carta, afirmando que se tratava de um assunto particular. Super compreensível, não é?

Bandeira branca?

Os príncipes William e Harry, que enfrentaram uma polêmica intensa recentemente, mostraram uma certa proximidade durante o funeral do avô. De acordo com informações da People, os irmãos foram embora da cerimônia de príncipe Philip juntos, acompanhados da esposa do Duque de Cambridge, Kate Middleton. O jornalista Tom Bradby, da emissora britânica ITV, é amigo próximo dos dois e chegou a opinar sobre o momento - mas seu comentário decepcionou as pessoas que torcem pela relação harmoniosa entre os irmãos.

- Sempre dizem que funerais são momentos de reconciliação e isso foi um sinal, para ser honesto, do que as pessoas realmente queriam ver.

Anteriormente, o Palácio de Buckingham afastou qualquer questão que envolvesse os filhos da princesa Diana.

Este é um funeral e não seremos atraídos por percepções dramáticas. Os arranjos foram acordados e representam os desejos de Sua Majestade.

A comentarista Victoria Arbiter, da CNN, também falou sobre a interação entre os irmãos no evento.

Tendo sido separados na Capela, eles agora podem se reunir, o que será um conforto para a rainha, tweetou.

Infelizmente, o funeral parece não ter ajudado no relacionamento de William e Harry. Uma pena, não é?

Homenagem

Kate Middleton decidiu compartilhar uma curta mensagem após o funeral de príncipe Philip. Nas redes sociais, a duquesa e esposa de príncipe William enalteceu o relacionamento de 73 anos do Duque e Edimburgo com a Rainha Elizabeth II.

O Duque de Edimburgo foi um consorte devotado de Sua Majestade, a Rainha, por quase 70 anos, desde a ascensão de Sua Majestade em 1952 até sua morte., dizia o texto.

Já o perfil oficial da família real britânica compartilhou uma foto bastante significativa de Philip, com uma legenda ainda mais emocionante.

Em amorosa memória de Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo. 1921-2021.