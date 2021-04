Flávio Bolsonaro sofre acidente de quadriciclo no Ceará

17/04/2021 | 21:32



O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofreu um acidente, neste sábado, 17, enquanto andava de quadriciclo na Praia de Taíba, no Ceará. A informação foi confirmada ao Estadão pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, cidade a cerca de 60 quilômetros da capital Fortaleza.

O senador foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 18 horas, e passa bem.

O médico que prestou atendimento, Marvel Faber Pelúcio Falcão Jr, publicou nas redes sociais uma selfie com o parlamentar dentro da unidade de saúde.

De acordo com a secretaria de saúde do município, ele sofreu uma luxação na clavícula e abriu mão de ser encaminhado para algum hospital de referência.

Flávio recebeu alta e deve seguir para Brasília ainda neste sábado com o ombro imobilizado.

De acordo com a imprensa cearense, Flávio, a esposa, a dentista Fernanda Bolsonaro, e os filhos do casal estavam no Ceará desde a última quinta-feira, 15. A família estava acomodada em hotel de luxo recém-inaugurado, com diárias a partir de R$ 3,5 mil.