17/04/2021 | 20:36



O Estado do Rio de Janeiro registrou neste sábado (17) o maior número de mortes em 24 horas desde o início da pandemia, em março de 2020. Foram 446 mortes, segundo o boletim divulgado à tarde pela secretaria estadual de Saúde. Até então, o recorde era de 411 mortes, registradas em 3 de abril - há exatas duas semanas, portanto.

Até agora, 41.162 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, onde até agora ocorreram 699.422 casos da doença - 1.659 registrados neste sábado. O recorde de novos casos é de 8.385, registrados em 16 de fevereiro.

A capital concentra tanto o maior número de mortes (22.477) como o maior número de casos no Estado (245.106).