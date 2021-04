Semasa flagra movimentação de terra e corte ilegal de árvores em área invadida

Do Diário do Grande ABC



17/04/2021 | 19:54



A equipe de Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) flagrou na tarde deste sábado (17) a movimentação irregular de terra e a supressão de dezenas de árvores nativas e exóticas em um terreno junto ao Núcleo dos Missionários, no Jardim Santo André.

Com cerca de 15 mil metros quadrados, a área pertence à CDHU (Companhia Habitacional de Desenvolvimento Urbano) e foi invadida. O crime ambiental ainda causou erosão ao solo do local e a movimentação ocorreu para construção de novas moradias irregulares. A ação contou com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar.

Os agentes do Semasa efetuaram o flagrante após terem recebido uma denúncia e, com o auxílio do drone, foi possível constatar a infração ambiental. “Por meio da tecnologia, como o drone, temos a possibilidade de constatar situações que antes seriam improváveis. Um trabalho contínuo para proteger o meio ambiente e a cidade”, comentou o superintendente do Semasa, Gilvan Junior.

A Fiscalização Ambiental apreendeu a máquina escavadeira que estava sendo utilizada e, a partir de agora, para reaver o equipamento o proprietário deverá pagar multas que ultrapassam o valor de R$ 100 mil e ainda cumprir Termo de Compromisso Ambiental para recuperação da área e mitigação dos danos ambientais.

Em Santo André, o Semasa é responsável pela fiscalização de diversos crimes ambientais que possam causar danos ao meio ambiente. A movimentação irregular de terra sem o devido licenciamento, além da supressão de árvores em área particular, sem autorização da autarquia, são uma das atribuições das equipes de Fiscalização Ambiental.

A população pode colaborar enviando denúncias pelos canais oficiais, como site (www.semasa.sp.gov.br), Fale Conosco, ou ainda pelo Facebook da autarquia.