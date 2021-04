Funeral de príncipe Philip emociona e é marcado pelo reencontro dos irmãos príncipe William e príncipe Harry

17/04/2021 | 19:10



O funeral de príncipe Philip, morto no dia 9 de abril aos 99 anos de idade, aconteceu neste sábado, dia 17, na Inglaterra. A cerimônia começou no Castelo de Windsor e contou com uma linda homenagem da realeza, que embalou a despedida com uma orquestra.

Depois de alguns minutos, a Land Rover personalizada pelo próprio Philip se posicionou para levar o caixão com o corpo do Duque de Edimburgo. Com o caixão devidamente posicionado, a caminhada com os membros da família real começou.

Estavam presentes a princesa Anne, o príncipe Charles, o príncipe Edward, o príncipe Andrew, Peter Phillips, príncipe William, príncipe Harry, o Conde de Snowdon e o Vice-Almirante Sir Tim Laurence. Charles e Anne estavam bem atrás do caixão, seguidos de William e Harry.

Em um primeiro momento, Harry estava logo atrás do irmão. Depois, o Duque de Sussex e William andaram lado a lado, com o primo Peter Phillips posicionado no meio deles.

De acordo com o site E! News, Kate Middleton estava usando um colar que pertencia à princesa Diana. A joia, originalmente, foi dada pela Rainha Elizabet II à Lady Di, o que foi visto como uma homenagem de Kate às duas monarcas.

Após a missa, o corpo de príncipe Philip foi levado ao Cofre Real da Capela de São Jorge, onde ele permanecerá até a morte da esposa Rainha Elizabeth II.