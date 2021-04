Fátima Bernardes comenta saída de Jornal Nacional: - Fiz de tudo que eu podia

17/04/2021 | 17:11



O último Conversa com Bial rendeu declarações interessantes de Fátima Bernardes. A apresentadora foi entrevistada pelo jornalista no programa que foi ao ar na última sexta-feira, dia 16, e falou sobre alguns acontecimentos de sua carreira e vida pessoal.

Discreta, a contratada da Rede Globo abordou um assunto que ainda deixa muita gente com a pulga atrás da orelha: sua saída do Jornal Nacional. Fátima esclareceu:

- Eu sofro de uma coisa chamada ansiedade. Eu sou muito preocupada com acomodação. Eu pensei: estou numa posição muito desejada, a que mais sonhei. Será que daqui a 10 anos vou continuar com meu olho brilhando? Eu fiz de tudo que eu podia no JN. Será que eu vou fazer mais o quê?

A jornalista, enfim, resumiu a decisão que acabou a levando no futuro para o Encontro:

- O que me tirou da bancada foi uma inquietação com o que viria daqui a alguns anos. Eu não queria não dar um sorriso verdadeiro.

Cura do câncer

A mãe de trigêmeos ainda comentou com Bial sua volta por cima após o diagnóstico de um câncer no endométrio.

- Quando eu ouço câncer, essa palavra, parece que não foi comigo. Veio uma força, uma determinação de que as coisas iam dar certo. É assim que eu tenho visto. Elas deram certo, relatou.