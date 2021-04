Giovanna Ewbank fala sobre criação dos filhos e rotina: Muita demanda

17/04/2021 | 17:11



Recentemente, Giovanna Ewbank decidiu compartilhar com seus seguidores um pouco da rotina de criação dos três filhos, Titi, de sete anos de idade, Bless, de seis anos, e Zyan, de nove meses. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, a apresentadora revelou que conta com a ajuda dos descendentes mais velhos para cuidar do caçula.

- Dar conta dos três é muita coisa, muita demanda. Mas às vezes os mais velhos me ajudam com o bebê. Essa rotina acaba se encaixando de um jeito. Por exemplo: os meus mais velhos viajaram com o Bruno. E muitas vezes, eu senti falta da Titi e do Bless me ajudando a dar conta do Zyan. Zyan fica olhando os irmãos mais velhos e fica rindo, se distrai. Sem os mais velhos, ele fica meio impaciente, entendiado, declarou.

Além disso, a atriz contou que, por conta da pandemia, Zyan ainda não teve contato com outros bebês:

- Zyan nunca teve contato com outro bebê, nunca teve contato com outras pessoas. Então, ele nem sabe que existe um outro bebê. Prejudicados vamos sair todos dessa pandemia. Mas temos que suavizar isso dentro de casa, seja com livros, com filmes, com histórias.

Por compartilhar a família com frequência nas redes sociais, Giovanna revelou que também é alvo de críticas e palpites sobre seu jeito de lidar com a maternidade.

- São muitos palpites mesmo. É surreal. Mas muitas vezes são muito interessantes também. A maternidade e a paternidade são individuais. Eu estou aqui falando o que eu penso mas você pode pensar diferente do que eu acho. Eu amamento do jeito que eu acho, que é prazeroso para nós. Escuto muita opinião a respeito da opinião dos meus filhos, explicou.