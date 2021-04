Campanha Santo André Solidária inicia entrega de cestas básicas

Do Diário do Grande ABC



17/04/2021 | 16:57



O Fundo Social de Solidariedade de Santo André, por meio do Banco de Alimentos, iniciou neste sábado (17) a entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte da campanha Santo André Solidária que, através de uma corrente do bem, em cerca de 15 dias, já arrecadou 240 toneladas de alimentos e mais de 20 mil itens entre agasalhos, cobertores e brinquedos. “A campanha segue até 30 de abril, com a ajuda e a solidariedade de todos os andreenses. Neste momento, as entregas dos kits estão acontecendo em vários pontos da cidade. Isso nos enche de orgulho e nos motiva a sempre ajudar quem mais precisa”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

A iniciativa vai beneficiar cerca de 100 mil pessoas. Além das cestas básicas, compostas por alimentos não perecíveis, as famílias também recebem kits de higiene com produto de limpeza e de itens de higiene pessoal. A moradora do Jardim Cipreste, Fátima Barros, de 44 anos, está desempregada e, desde o início da pandemia, recebe doações do Banco de Alimentos, por meio da entidade assistencial localizada próximo à sua residência. Ela foi uma das primeiras a receber as cestas neste sábado. “Só quem está trabalhando em casa é o meu filho. Meu marido foi mandado embora na pandemia. Moramos em seis pessoas e está dando desespero. A cesta está ajudando muito, pois está difícil a situação. Graças a Deus estamos recebendo também o Merenda em Casa”, pontuou Fátima Barros.

Os pontos de arrecadação ficam no Parque Celso Daniel (Rua das Caneleiras, s/nº - Bairro Jardim), Parque Central (Rua José Bonifácio, s/nº - Vila Assunção), Parque Regional da Criança (Avenida Itamarati, 536 - Parque Jaçatuba) e Parque da Juventude Ana Maria Brandão (Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, s/nº - Jardim Ipanema). A arrecadação é feita em sistema drive-thru de forma segura, respeitando todos os protocolos sanitários. As doações podem ser feitas ainda no Banco de Alimentos (Avenida dos Estados, 2195 - Santa Teresinha), que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. Quem for se vacinar em algum ponto drive-thru da cidade também pode levar itens para serem doados. Podem ser doados alimentos como arroz, feijão, macarrão, café, óleo, leite em pó, além de itens de higiene e limpeza, agasalhos, cobertores, brinquedos, material escolar, entre outros.

Victor Hugo Figueiredo, de 36 anos, está trabalhando com voluntário na campanha e participou da ação deste sábado. “Estou trabalhando na arrecadação de doações feitas por quem vai se vacinar no drive-thru. Recolhemos esses produtos, fazemos a triagem, montamos a cesta e, de acordo com as pessoas cadastradas, fazemos a entrega nas casas. Eu estou sentindo que os andreenses estão muito solidários e unidos. Estamos recebendo muitas doações e, o que é mais importante, estamos ajudando quem mais precisa", comentou. Entre os primeiros bairros que estão sendo beneficiados com a entrega de doações estão Sítio dos Vianas, Cata Preta, Jardim Santo André, Vila Luzita, Recreio da Borda do Campo, Jardim Guarará, Vila João Ramalho e Jardim Irene, entre outros. A distribuição será realizada ao longo da realização da campanha. Os drive-thrus solidários, localizados nos parques, receberão doações até o dia 30 de abril, de segunda a domingo, das 8h às 17h. Quem preferir, pode fazer doações via Pix para a chave e-mail doe@santoandre.sp.gov.br ou via transferência para a conta do Fundo Social no Banco do Brasil. A agência é 5688-x, conta 6900-0 e CNPJ 46.522.942/0001-30, no nome de Prefeitura de Santo André - Fundo Social de Solidariedade.