Carolina Dieckmann celebra aniversário do filho Davi, do casamento com Marcos Frota

17/04/2021 | 16:10



Na última sexta-feira, dia 16, Carolina Dieckmann realizou uma linda homenagem em comemoração ao aniversário de 22 anos do filho Davi, fruto do seu casamento de sete anos com Marcos Frota. A publicação foi feita no Instagram.

Hoje é dos dias mais bonitos da minha vida: o aniversário da minha maternidade, que nasceu com Davi. Esse menino é a coisa mais especial que eu poderia pedir, mas que eu não saberia nem sonhar. Ele é feito de um poço profundo de doçura e caráter, mais um senso de justiça que me orgulha e uma resiliência que me assusta: tipo de Buda, escreveu na legenda do post.

E continuou com elogios ao jovem:

Davi a vida inteira foi o mais amigo e o menos social e isso pode parecer impossível, mas ele é cheio dessas coisas difíceis de entender. Davi é um mistério, daqueles que não adianta desvendar, porque não é de saber, é gente de sentir. Sorte de quem sente, declarou.

A atriz, de 42 anos de idade, foi casada com Frota de 1997 a 2004. Ela também é mãe de José, de 13 anos de idade, do casamento com Tiago Worcman, com quem é casada desde 2007.