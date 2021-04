São Paulo vence o Palmeiras e fica 100% em minimaratona

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/04/2021 | 15:43



O São Paulo encerrou a minimaratona de quatro jogos em sete dias pelo Paulistão em grande estilo. Ontem à noite, no Allianz Parque, venceu o clássico contra o Palmeiras por 1 a 0, alcançando 100% de aproveitamento no período. O Verdão, por sua vez, encerrou de maneira melancólica uma semana para o torcedor esquecer, que começou com o revés para o Flamengo na final da Supercopa do Brasil, e passou pela derrota na decisão da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, da Argentina.

Com o resultado, o Tricolor manteve a melhor campanha geral, com 19 pontos, na liderança do Grupo B. Já o Palmeiras, que perdeu pela primeira vez no campeonato, vê ameaçada a vice-liderança do Grupo C, já que tem os mesmos oito pontos do terceiro colocado, o Novorizontino.

Apesar de jogar em casa, o Palmeiras foi a campo com escalação alternativa. Nenhum dos titulares da partida contra os argentinos foi utilizado. Por outro lado, atletas que entraram no decorrer do jogo de quarta-feira, como Felipe Melo, Zé Rafael, Mayke e Luiz Adriano, jogaram desde o começo ontem. Já do lado são-paulino, o técnico Hernán Crespo, que havia poupado as principais peças contra o Guarani, pôde entrar com força total, inclusive o artilheiro Luciano, que era dúvida por lesão muscular na coxa esquerda.

E foi justamente do atacante tricolor a melhor chance da primeira etapa. Aos nove minutos, após cruzamento de Igor Gomes pela direita, Luciano apareceu livre dentro da área, cabeceou para o chão e a bola saiu rente à trave esquerda de Vinicius Silvestre. Aos 36, o goleador tricolor teve outra oportunidade em cabeçada, mas mandou para fora.

Na segunda etapa, o Palmeiras se lançou mais para o ataque. Willian foi o responsável pela primeira finalização, mas a bola subiu demais. O mesmo destino teve o chute de Gustavo Scarpa, pouco depois. Do outro lado, porém, uma falha defensiva foi fatal. Vinicius Silvestre saiu jogando com Gustavo Scarpa pela esquerda, o meio-campista errou, Daniel Alves recuperou e cruzou na medida para Pablo mandar de primeira, no contrapé do arqueiro alviverde: 1 a 0.

“Jogo como esse é definido nos detalhes, faltou acertar no último terço. É pensar no próximo jogo”, disse o volante Danilo Barbosa, do Palmeiras, citando o duelo de amanhã, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. “Acredito que dominamos a partida, merecíamos a vitória. A equipe está de parabéns pelo jogo”, afirmou o atacante Pablo, do São Paulo.