Internado com Covid-19, pai de Mauricio Meirelles apresenta piora e é intubado

17/04/2021 | 15:10



Mauricio Meirelles, de 37 anos de idade, usou recentemente seu Twitter para desabafar sobre o estado de saúde de seu pai, Eduardo Meirelles, que está internado com Covid-19. De acordo com o comediante, houve uma piora no quadro de saúde de Eduardo, que precisou ser intubado.

Estou vivendo uma luta. Pesada. Meu pai já está internado com Covid faz uma semana. Hoje ele foi intubado. Porém, o Governo Federal confiscou os medicamentos dos hospitais. Por qual motivo?, questionou.

E logo acrescentou:

Estou fazendo meu possível para tentar resolver isso. É uma luta, dolorido, estou cansado demais, mas vai dar certo. Peço a todos vocês que ainda têm energia boa no Twitter, orarem pelo meu pai. E quem puder ajudar, minha DM está aberta.

Após críticas de alguns internautas, o apresentador informou que se manterá afastado das redes sociais.