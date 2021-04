Ex-candidato a prefeito pelo PT, Felipe Magalhães morre após infarto

Daniel Tossato



17/04/2021 | 13:52



Felipe Magalhães,3 9 anos, que foi candidato a prefeito de Ribeirão Pires pelo PT, morreu no fim da manhã deste sábado após sofrer infarto fulminante.

O Diário apurou que Magalhães sentiu-se mal ainda na sexta-feira, mas que após passar no médico foi liberado e que se encontrava bem. Nesta manhã, entretanto, o petista sentiu-se mal e foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, onde teve duas paradas cardíacas.

Equipe que atendia Magalhães realizou todos os procedimentos buscando salvá-lo, mas ele não resistiu e morreu no equipamento de saúde.

Felipe Magalhães era formado em Ciências Sociais, na Universidade de São Paulo, deixa a esposa e filhos pequenas.

Candidato

Em 2020, Felipe Magalhães foi candidato a prefeito pelo PT tendo Jacque Cipriany (PT) como candidata a vice-prefeita na chapa. O nome de Magalhães surgiu após imbróglioenvolvendo o petismo da cidade.

No pleito, Magalhães obteve 5.097 votos, ficando em terceiro lugar na disputa municipal. A eleição foi vencida pelo atual prefeito, Clóvis Volpi (PL).

Internamente, o PT trabalhava o nome do petista como possível candidato a deputado na eleição do ano que vem.