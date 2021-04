Rachel Sheherazade processa Silvio Santos e pede 30 milhões de reais em indenização

17/04/2021 | 13:11



Como você viu, Rachel Sheherazade foi demitida do SBT no ano passado. De acordo com vídeo gravado pela jornalista na ocasião, ela afirmou que recebeu um e-mail da emissora pedindo para que ela não comparecesse mais ao local de trabalho.

Agora, segundo informações divulgadas pelo jornal Extra, a apresentadora entrou com uma ação trabalhista na 3ª Vara do Trabalho de Osasco, Grande São Paulo, há aproximadamente um mês. Ela pede 30 milhões de reais em indenizações e direitos trabalhistas.

No SBT, Rachel recebia um salário de 200 mil reais, mais 30 mil reais de auxílio moradia, mensalmente. Apesar de ser contratada como pessoa jurídica, a jornalista alega que tinha obrigações como qualquer funcionário de carteira assinada, como plantões e horas extras.