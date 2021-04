Festa no BBB21 tem show de Simone e Simaria, paz entre os brothers e papos sobre paredão

17/04/2021 | 13:10



A madrugada deste sábado, dia 17, foi marcada por uma baita festa no BBB21! Com apresentação de Simone e Simaria, a festa do patrocinador Cor & Ton deixou os participantes animados e em clima de paz, mas claro que não podia faltar conversar sobre o jogo, né? Rolou bastante papo sobre o paredão e a possível indicação da líder da semana, Viih Tube. Confira os detalhes a seguir!

Papo sobre sexualidade

Durante a festa, Gil e Juliette deram um selinho e o assunto sexualidade virou pauta entre eles e Pocah.

- A penetração é o que mais me satisfaz. Acho homens e mulheres sexy. Por isso que me considero hétero. Mas não desconsidero ser bi, revelou a maquiadora.

- Você já beijou mulheres?, questionou Pocah.

- Já tive uns pegas, mas faltava algo pra mim. É ótimo, é maravilhoso, mas sempre faltava algo. Eu me considero hétero pelo que aconteceu até hoje.

Pocah contou que antes de se identificar como uma mulher bissexual, não sentia atração ao olhar para homens no geral.

Seria a volta do ship Fiuk e Juliette?

Após o término da festa, os brothers foram todos para a sala. Juliette contou que deu um selinho em Camilla de Lucas e que a boca da sister é muito bonita. Fiuk não perdeu tempo e disse que a boca dele também é bonita.

- Você não provou minha boca ainda, afirmou Fiuk, deixando os participantes surpresos.

- Que diabo é isso?, questionou a advogada.

Mais cedo, enquanto rolava a conversa sobre sexualidade entre Gil e Juliette, Fiuk entrou no meio do papo para provocar a maquiadora.

- Dá um selinho nele, pediu Gilberto.

- Deus me defenderá. Sai pra lá. Ô, Fiuk, sai pra lá. É uma conversa séria, reclamou.

O cantor não levou a reclamação a sério e se aproximou de Juliette para dar um selinho, mas ela prontamente se afastou. Ela brincou com Gil, avisando que Fiuk não iria dormir no quarto cordel com eles, mas ele não perdeu a deixa!

- Quem disse? O Gil já me convidou.

- Pois vai dormir com ele! Vou dormir na cama de solteiro, avisou a advogada.

- Não. Você vai dormir na cama de casal, aí o João vai deitar com você, eu vou deitar de novo e o João vai sair de lá.

Paredão

O papo sobre paredão não poderia ficar de fora, né? Em conversa com Juliette, Viih Tube afirmou que sua intenção de voto é Gilberto.

- Não consigo pôr o Fiuk. Não consigo. E nem o Gil, mas menos o Fiuk. Então, não tem jeito. O meu motivo é que não é minha prioridade mais.

- Gil tá triste, até chorou, mas está preparado. Ele disse que gosta muito de você e que não te indicaria se fosse líder... Vamos ver como vai ser o jogo, né. Meu conselho pra tu é seguir teu coração e pronto, disse a maquiadora.

Mais tarde, Gil desabafou com Fiuk na sala, após notar certo distanciamento da youtuber.

- Não entendo porque passar assim, gente. O que foi que eu fiz para essa menina? O que eu fiz, Fiuk? Pelo amor de Deus, me diga. A gente tava amigo, sorrindo e brincando. Eu não entendo. Aí, vira líder e faz isso.

Mal sabem eles que a líder terá duas indicações essa semana, né?

Juliette leva punição gravíssima e perde 500 estalecas!

Logo após o final da festa, no início da manhã, Juliette levou uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas. O motivo? A maquiadora bebeu água do copo de Fiuk, que está na xepa, enquanto ela está no camarote.

- Bebi água da xepa. P*** que pariu! Eu posso jogar esse copo no inferno?, reclamou.

Os participantes do quarto colorido ainda estavam acordados e ficaram surpresos com a punição. Arthur aconselhou Juliette a parar de falar, para não perder mais estalecas.