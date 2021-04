Após alta, Cacau Protásio pede por orações a Paulo Gustavo e desabafa sobre susto da internação

17/04/2021 | 11:11



Boas notícias! Cacau Protásio recebeu alta hospitalar na última sexta-feira, dia 16, após ter sido internada com um quadro de pancreatite aguda. No Instagram, a humorista agradeceu ao apoio que recebeu nos últimos dias e prestou uma homenagem à equipe do hospital, que deu um auxílio essencial durante os 13 dias de internação.

Deus, muito obrigada por mais essa! Eu queria ter tirado foto com todos para agradecer um a um, mas infelizmente não deu. Eu quero agradecer todos vocês aqui da minha página pelas orações, pelo carinho, muito obrigada!

Eu quero agradecer muito também a toda essa equipe nota mil do Hospital Samaritano e @hospitalvitoria, à médica de plantão que com sua dedicação e muita paciência com todos ali nos aliviou da dor, toda equipe da madrugada. Eu quero agradecer a todos sem exceção, foram 13 dias de muito amor e cuidado!

Aos médicos @dr.fabiomadureira e @dr.djalmacoelho, enfermeiras, técnicas de enfermagem, nutricionista, copeiras, cozinheiras, serviços gerais, secretárias, maqueiros, o pessoal do raio X, pessoal da ressonância, as recepcionistas... se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas.

São várias pessoas cuidando da gente nesse momento tão delicado da saúde... Muito obrigada., escreveu.

Na manhã deste sábado, dia 17, Cacau ainda publicou um vídeo onde faz um desabafo sobre a internação.

- Vim aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho, de amor. Por todas as orações, preces, todos os tipos de rezas. Todas chegaram até mim. Muito obrigada! Foi um susto MUITO grande. Eu fui para o hospital com muita dor, passando muito mal. Fiz duas cirurgias. Graças a Deus eu já estou em casa, tive uma equipe nota mil que cuidou de mim. Quando eu entrei no hospital, eu falei para o Senhor: Senhor, faça da minha vida conforme a sua vontade. Estava super preparada para ficar aqui ou para morar ao lado de Deus. Mas Deus me deu mais uma chance.

Por fim, a atriz pede por orações a todos os doentes, e também aos amigos atores Paulo Gustavo e Caike Luna.

Muito obrigada a todos vocês que me enviaram muito amor, muitas orações, muitos pedidos de cura de todas as fés. Muito obrigada!!! Não podemos parar de rezar, tem muita gente ainda dodói. Meu amigo @paulogustavo31, meu amigo @caikeluna e várias pessoas do nosso mundo, vamos continuar rezando pelo nosso mundo. OBRIGADA!