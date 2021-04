Ticiane Pinheiro entrega que Enzo Celulari dava em cima de Bruna Marquezine desde 2017

17/04/2021 | 11:10



Como você viu, Bruna Marquezine fez uma linda declaração ao namorado Enzo Celulari na última quinta-feira, dia 15, quando ele completou 24 anos de idade. O depoimento fez sucesso nas redes sociais e repercutiu até mesmo entre os famosos - um deles sendo a própria Claudia Raia, mãe de Enzo, que aproveitou a oportunidade para chamar Marquezine de norinha. Porém, quem também deu as caras no post de Bruna foi Ticiane Pinheiro, que entregou que já rolava alguma coisa entre os pombinhos desde 2017, embora não fosse recíproco de uma das partes.

É claro que vocês nasceram um para o outro e é claro que eu estava com vocês no Lollapalooza em 2017, quando ele dava em cima de você e você, é claro, que não queria ainda, comentou a apresentadora do Hoje em Dia.

Como resposta, Bruna deixou um hahahaha, enquanto os fãs praticamente imploraram para que Tici contasse mais sobre a história do casal. Será que teremos mais revelações em breve?

Piada

Bruna Marquezine também se declarou a Enzo Celulari no Dia do Beijo, celebrado na última terça-feira, dia 13. Na ocasião, porém, a atriz escreveu um simples Te amo, coisa, o que fez com que Tiago Leifert brincasse com a homenagem de Bruna no aniversário do namorado.

Beeeem melhor que "feliz aniversário, coisa", comentou o apresentador do BBB21.

HAHAHAHAAHAHAHHAHAAH sai daí, rebateu a artista.