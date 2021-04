Mais de 50 cães estão sem lar após donos morrerem de covid em Rio Claro (SP)

17/04/2021 | 10:51



Mais de 50 cãezinhos estão à procura de um lar, depois que o casal que cuidava deles morreu de covid-19, em Rio Claro, interior de São Paulo. Com a morte de marido e mulher que moravam sozinhos, a casa alugada em que os cachorros vivem terá de ser devolvida ao proprietário até o dia 10 de maio próximo. Um grupo de voluntários se mobilizou e lançou uma campanha para a adoção dos doguinhos órfãos, como eles são chamados em redes sociais.

O total de cães era de 68 quando seus cuidadores morreram, mas 15 já foram adotados. O plantel canino começou a ser formado há alguns anos por uma mulher conhecida como "dona Rita", que tinha afeição pelos animais e levava para casa os cães que encontrava abandonados nas ruas do Jardim Independência, onde fica o imóvel. Ela e o marido se desdobravam para manter os cães cuidados e alimentados.

No final de março, o casal contraiu o coronavírus. Os dois foram internados e não resistiram ao agravamento da doença. Uma filha deles passou a cuidar dos cachorros, mas ela também contraiu o novo coronavírus e precisou entrar em quarentena.

Um grupo de protetores voluntários se mobilizou pelas redes sociais e, no último dia 10, após o período de quarentena da casa, assumiu os cuidados com os cães. "Dona Rita era uma pessoa simples, mais cuidava bem dos seus cachorros, pois eles estavam gordinhos. Infelizmente, o coração era maior que a razão e ela acabou com esse número exagerado de cães", disse a voluntária Giselle Pfeifer, defensora da causa animal. Segundo ela, o desafio inicial foi conseguir alimentos e cuidados veterinários para o plantel. "Iniciamos uma campanha e ganhamos muita ração e produtos de limpeza", disse.

O grupo também fez uma vaquinha para pagar o aluguel do imóvel do mês de abril, que ficou pendente com a morte do casal. Em seguida, com a adesão de três veterinários, foram colhidas amostras de sangue e realizados exames. "Vimos que muitos estão com a doença do carrapato e a gente já iniciou o tratamento." O foco, agora, é conseguir mais adoções. "A gente entrevista os interessados durante a semana e faz a entrega no sábado para as pessoas consideradas aptas", conta. Neste sábado, 17, quatro cãezinhos devem ser levados pelos seus novos donos.

Giselle lembra que não é um processo tão simples. "Postamos as fotos em rede social e tem gente que liga perguntando se já pode ir buscar o animal. Aí explicamos que fazemos adoção responsável e perguntamos se a pessoa já tem cachorro, se está vacinado, se já foi castrado e pedimos até uma foto do portão da casa onde ele vai ficar para avaliar o risco de escape. Para sair com seu novo amiguinho, o adotante precisa assinar um termo de adoção. Muita gente desiste, mas é assim que funciona."

Além do cãozinho, os adotantes levarão também a medicação para os próximos dias. "Vamos dar um suporte, inclusive com a vacina", disse a protetora. Como falta menos de um mês para a entrega do imóvel, os voluntários estão aceitando também a oferta de lares temporários para os cães. "Aceitamos de bom grado se as pessoas quiserem assumir a guarda de algum cãozinho até que ele seja adotado em definitivo", disse.