Família de Gabriel Medina fez Yasmin Brunet assinar papéis que envolveriam questões ilegais

17/04/2021 | 10:10



Mais um capítulo da polêmica envolvendo o casal Gabriel Medina e Yasmin Brunet. Segundo informações do colunista Leo Dias, a família do surfista teria feito com que a modelo assinasse alguns documentos no início do relacionamento deles - e, até hoje, nenhum dos dois sabe do conteúdo dos papéis assinados.

A família de Medina teria problemas com a prefeitura, adversidades envolvendo legalização e compra de imóveis e outras questões fiscais. Por isso, o atleta teria contratado um advogado para reaver tudo e resolver os transtornos com o distrito de Maresias, no litoral norte de São Paulo.

Ainda de acordo com o jornalista, amigos próximos de Medina afirmam que o erro dele foi ter deixado que a família sempre estivesse no controle de sua vida pessoal e profissional. Apesar de todos terem bens separados, tudo era controlado pela família do surfista.

Após descobrir as ilegalidades, Medina teria até mesmo cortado a mesada que dava à família. Tenso, não é?

Rompimento

Na última sexta-feira, dia 16, Gabriel Medina participou de uma competição internacional de surf. Entretanto, pela primeira vez em quase uma década, Medina dispensou a presença do padrasto Charles Saldanha, que também era seu coach e empresário. Além disso, segundo informações do jornal Extra, a mãe do surfista, Simone Medina, foi outra que não compareceu à vitória do filho.

Apesar das acusações de atos ilegais, ninguém sabe ao certo o que aconteceu entre Medina e a família. Mas o surfista já estaria insatisfeito com os pais há tempos, visto que os dois sempre exigiram do filho comprometimento máximo e disciplina total no esporte.

- Mas sejamos justos. Sem o Gabriel a vida financeira deles não chegaria nem perto do que é hoje. Eles fizeram um campeão, mas também receberam muito bem por isso, especulou uma fonte, que reforça que Simone e Charles também se doaram à carreira do atleta.

Com a família separada, Felipe, irmão mais novo de Medina, e a esposa dele, Bruna, optaram por permanecer ao lado do bicampeão de surf. Até o momento, a irmã Sophia Medina parece ter sido a única que não tomou partido, e continua próxima de todos os envolvidos na polêmica.

Uma amiga de Yasmin Brunet, esposa de Medina, ainda aproveitou para dizer que o antigo casamento da modelo teve influência no modo como ela conduz seu relacionamento com o atleta hoje.

- No primeiro casamento dela, Yasmin foi muito tolhida e até bem compreensiva com o ex-marido, que não deixava ela fazer nada. Aprendeu a não mais baixar a cabeça para o que via de errado. Conheceu um garotão como era Gabriel e está transformando num adulto. Os pais não gostaram de perder espaço para ela.

Esclarecimento

Na última sexta-feira, Bruna Medina, esposa de Felipe Medina, compartilhou uma nota de esclarecimento em suas redes sociais. Bruna, que afirmou ter sido expulsa de casa recentemente, afirma que torce pela reconciliação da família e que os momentos conturbados fizeram com que ela se tornasse mais forte. Leia na íntegra abaixo:

Devido à repercussão das respostas de ontem, gostaria de esclarecer algumas coisas. Todos nós temos conflitos familiares que infelizmente acabam tomando algumas proporções que não gostaríamos ou nem imaginávamos, muitas vezes por uma atitude impensada pelo calor das emoções. Procuro mostrar a minha verdade nas redes sociais, minha intenção não é ofender ninguém, muito menos falar mal de ninguém, mas é humanamente impossível ficar calada diante de acusações injustas e tão cruéis! Toda história tem dois lados, nem sempre é o que parece ser. Antes de comentarem e acreditarem em tudo que vocês veem aqui, pensem que existem pessoas com vida, uma família com sentimentos, e posso garantir que jamais gostaríamos de estar nesta situação! Passamos sim por um momento muito turbulento, mas tudo que aconteceu nos fortaleceu ainda mais! Neste momento o que eu desejo é paz, vibro para que as coisas se acertem, mas não é algo que depende só de mim e do Fe. Vamos dar tempo ao tempo e esperar que as feridas sejam curadas. Obrigada pelas mensagens de apoio, seguimos com o nosso propósito por aqui!