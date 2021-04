Rainha Elizabeth II compartilha foto rara ao lado do marido príncipe Philip

17/04/2021 | 09:10



Na noite da última sexta-feira, dia 16, a Rainha Elizabeth II compartilhou uma foto rara ao lado do marido príncipe Philip. O clique foi publicado nas redes sociais oficiais da família real britânica um dia antes do funeral do Duque de Edimburgo, que será realizado neste sábado, dia 17.

A rainha quis compartilhar essa foto privada tirada com o Duque de Edimburgo no topo da Coyles de Muick, na Escócia, em 2003. A Majestade e a família real estão gratos por todas as mensagens de condolências de todo o mundo e ficaram tocados em ver e ouvir tantas pessoas compartilhando boas lembranças do duque, em celebração à sua vida., dizia a legenda do post.

Funeral

Um dos desejos de príncipe Philip para o funeral era que seu corpo fosse transportado em seu veículo favorito - uma Land Rover. Por isso, segundo informações do site Just Jared, o caixão do monarca será levado em uma Land Rover que ele mesmo ajudou a personalizar anos antes de sua morte. Simbólico, não?

Philip era um grande fã do automóvel de fabricação britânica, o que refletia seu interesse em engenharia e tecnologia. O carro funerário Land Rover, então, foi projetado e feito sob medida de acordo com as especificações do duque. O marido da Rainha Elizabeth II teria começado o projeto com o fabricante da marca há cerca de 18 anos.

O veículo que transportará Philip é baseado na Land Rover Defender TD 130 e tem uma seção traseira aberta, com base nas especificações de Philip. Ele foi pintado de verde bronze escuro, que é a mesma cor que os militares britânicos usam em muitos de seus Land Rovers. O carro modificado também tem espaços especiais que fixam o caixão no lugar.