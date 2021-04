Volta de aulas presenciais em Mauá está indefinida

Do Diário do Grande ABC



17/04/2021 | 07:00



A retomada das aulas presenciais na rede particular de Mauá ainda não tem data certa para acontecer. De acordo com o decreto municipal publicado em 8 de abril, desde segunda-feira os colégios estão autorizados a abrir, mas apenas para atividades de acolhimento psicossocial e socioemocional, com presença limitada a 35% dos alunos matriculados nas instituições.

De acordo com a Prefeitura, ainda não há data definida para que seja retomado o calendário estudantil com aulas presenciais, o que deve ocorrer durante a próxima semana.

Desta forma, apenas três cidades do Grande ABC permitiram a retomada das aulas presenciais na rede particular: Santo André, São Bernardo e São Caetano. A expectativa é que Diadema permita a reabertura das instituições na segunda-feira e Ribeirão Pires, no dia 22. Assim como Mauá, Rio Grande da Serra ainda não definiu uma data para retomada.

Já em relação à rede pública, apenas colégios estaduais de São Caetano e Diadema estão recebendo alunos. Apesar de o governo do Estado ter determinado a volta das atividades, as prefeituras têm autonomia para barrar a retomada por meio de decreto. Já as escolas municipais seguem fechadas em todas as cidades e devem reabrir dia 30 de abril em Santo André e Ribeirão Pires e no dia 3 de maio em Diadema e Mauá.