Taubaté derrota Minas pela 2ª vez e é bicampeão da Superliga Masculina

16/04/2021 | 21:20



O Taubaté conquistou, nesta sexta-feira à noite, o bicampeonato da Superliga Masculina de Vôlei, ao vencer o Minas, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/17, em 1h26 de jogo. Em uma decisão melhor de três, o time do Vale do Paraíba havia vencido também o primeiro duelo na quinta-feira por 3 sets a 2.

Campeã na temporada de 2018/2019, a equipe soma o segundo título consecutivo da competição, pois a edição anterior do campeonato foi cancelada por conta da pandemia de coronavírus.

Eleito o melhor jogador da decisão, o levantador Bruninho festejou muito o título em seu primeiro ano na equipe de Taubaté. "Sinceramente, não mudamos absolutamente nada. Treinamos, tudo como temos feito o ano inteiro. Time que trabalha muito e colhe os frutos. As pessoas podem dizer que são medalhões, mas nosso negocio é o trabalho. Trabalhamos muito, nos sacrificamos e deu tudo certo."

O primeiro set foi bastante disputado e o placar ficou apertado até 18 a 17 para Taubaté. A partir daí, o saque foi o diferencial do time paulista para fechar em 25 a 20. No segundo set, Minas cometeu vários erros, que foram aproveitados por Taubaté, que chegou a ter no placar 20 a 15. A vitória no set por 25 a 22 veio após uma pequena reação dos mineiros.

Com Gabriel Cândido e Douglas Souza em ótima forma, o Taubaté entrou para o terceiro set para decidir o campeonato e ratificar a sua condição de favorito. O técnico Nery Tambeiro fez de tudo para buscar uma reação do Minas, mas no fim a vitória merecida ficou com Taubaté por 25 a 17.