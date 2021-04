Anitta vence prêmio de 'Melhor Artista Feminina' no Latin America Music Awards

16/04/2021 | 17:38



Anitta, 28, foi eleita a Melhor Artista Feminina no Latin America Music Awards. O evento, que premia cantores de toda América Latina, aconteceu na quinta-feira, 15, em Miami, nos Estados Unidos.

A brasileira venceu grandes nomes da música como Shakira, Becky G, Karol G, Natti Natasha. Além disso, a cantora também foi indicada na categoria de Artista Social do Ano.

"Meu Deus, muito obrigada! Antes de tudo, que emoção estar aqui. O Brasil é um país latino, mas falamos português, isso faz com que as coisas se dividam um pouco. Vir aqui e aprender toda essa cultura incrível em espanhol, os cantores, a música, é algo incrível. Muito obrigada pelo espaço e por tudo!", agradeceu ela, em espanhol, ao receber o troféu.

Anitta ainda se apresentou no palco da cerimônia e cantou a música Mi Niña, sua parceria com Maluma, Myke Towers e Wisin. No dia anterior, a assessoria de imprensa da artista esclareceu as especulações de que ela não poderia participar do evento por ter testado positivo para covid-19.

"Para participar do prêmio Latin AMAs, a cantora Anitta realizou, na última segunda-feira, 12, um teste do tipo rápido para detectar o coronavírus e o resultado foi positivo. Após esse exame, a produção do prêmio solicitou novamente outros dois testes como contraprovas, do tipo PCR laboratoriais, que resultaram negativos", explicou a equipe da cantora.

A premiação foi transmitida ao vivo ontem, pelo Telemundo, canal de televisão norte-americana de língua espanhola. Confira abaixo a apresentação de Anitta e o momento que ela recebe o prêmio: