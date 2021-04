Celular e drogas são encontrados em tênis e espelho após revistas em prisões da região

Do Diário do Grande ABC



16/04/2021 | 17:13



A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) informa que um celular foi encontrado por agentes de segurança de plantão no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André. O aparelho estava em uma caixa de correspondência enviada a um recluso. Nas imagens geradas pelo aparelho de raio-x, foi observado anormalidade em um par de tênis. O celular estava escondido dentro do solado do calçado, que teria sido enviado pela mãe do detento. A apreensão foi recolhida e encaminhada ao 4° Distrito Policial do município para registro e averiguação.

Também durante revista dos pertences encaminhados via correio à unidade prisional, os servidores do CDP de São Bernardo verificaram 19 pedaços de papel na cor amarela, supostamente droga sintética K4, ocultados na moldura de um espelho. O flagrante foi registado no 8° Distrito Policial do município.