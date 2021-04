Virgínia Fonseca assume que não quer ler sobre o puerpério

16/04/2021 | 17:10



Virgínia Fonseca está esperando a sua primeira filha, Maria Alice, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe e em um vídeo para o seu canal do YouTube, a influenciadora admitiu que está extremamente ansiosa pela chegada da criança e que prefere não se aprofundar sobre a experiência do pós-parto.

- Não tô lendo nada sobre nada. Eu não tô indo atrás para saber. O que eu sei é o que minha obstetra me passa. O que eu tenho que fazer para não passar por dificuldades na amamentação e em nada... Eu tô fazendo as coisas que ela me passa, mas não procuro saber.

E a companheira de Zé Felipe explicou o motivo pelo qual não corre atrás do assunto.

- Eu sou muito ansiosa, muito estressada, muito tudo. Se eu ficar enchendo a minha cabeça sei que não vou me dar bem. Não sou o tipo de pessoa que fica bem sabendo de tudo. Se eu fico sabendo de tudo, fico mal. Sou muito preocupada com tudo. Quem me conhece, sabe. Se eu começar a procurar e ver coisas que vão me deixar pilhada, vai ser pior pra mim.

Bom, se ela já tem consciência de algo que gera gatilho para ansiedade, é melhor mesmo não ficar procurando sobre e acabar sofrendo por antecipação, não é mesmo!?