Novos exames detectam câncer no fígado e nos ossos do prefeito de São Paulo, Bruno Covas

16/04/2021 | 16:51



O prefeito de São Paulo (SP), Bruno Covas (PSDB), foi submetido a exames de controle que detectaram o surgimento de câncer no fígado e nos ossos. Desde outubro de 2019, o mandatário faz tratamento para um câncer no trato digestivo chamado de adenocarcinoma.

Com os novos focos da doença, o tucano deve retomar no sábado, 17, sessões de quimioterapia e imunoterapia, segundo boletim médico do Hospital Sírio-Libanês assinado pelo diretor de Governança Clínica e pelo diretor clínico da instituição, respectivamente Fernando Ganem e Angelo Fernandez.

"Clinicamente, o prefeito está bem, sem sintomas, e apto a prosseguir suas atividades pessoais e profissionais", aponta o comunicado. "A alta está prevista para o início da semana, após completar esta etapa do tratamento."

O boletim informa que Covas está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho.