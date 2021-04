Correção: Kerry: compromisso de Bolsonaro de eliminar desmatamento é importante

16/04/2021 | 16:27



A nota enviada anteriormente continha um erro no quarto parágrafo. Os senadores que enviaram a carta a Biden são do Partido Democrata, não do Republicano como constava. Segue versão corrigida:

Enviado especial do governo dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry qualificou nesta sexta-feira, 16, no Twitter como "importante" o compromisso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de "eliminar o desmatamento ilegal" no Brasil. Em sua mensagem, a autoridade americana disse também querer ver "resultados tangíveis" nessa frente.

Kerry se referia ao anúncio do governo brasileiro de que tem a intenção de zerar o desmatamento ilegal até 2030. A administração Bolsonaro enviou uma carta ao presidente americano sobre o tema, às vésperas da Cúpula do Clima marcada para a próxima semana em Washington.

"O novo compromisso de Jair Bolsonaro em eliminar o desmatamento ilegal é importante", afirmou Kerry na mensagem, marcando a conta no Twitter do presidente brasileiro. "Nós estamos ansiosos por ações imediatas e envolvimento com populações indígenas e a sociedade civil, de modo que este anúncio possa gerar resultados tangíveis", disse o americano.

Quinze senadores do Partido Democrata, de Biden, enviaram uma carta ao presidente americano, a fim de pressioná-lo para que não faça repasses ao Brasil como ajuda no combate ao desmatamento, a menos que o governo local "passe a tratar com seriedade" a questão ambiental.