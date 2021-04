Celso Zucatelli compartilha foto fazendo fisioterapia respiratória

16/04/2021 | 16:10



Celso Zucatelli teve que ser internado anteriormente porque apresentou um quadro positivo para o novo coronavírus e que felizmente já teve alta e está em isolamento em sua casa.

O apresentador de 48 anos de idade foi até as suas redes sociais compartilhar um dos momentos mais importantes neste pós internação que é o tratamento para recuperar as sequelas deixadas pelo vírus no corpo.

Na publicação, Celso aparece sentado em uma bicicleta de rolo e com uma máscara no rosto - o que na realidade faz parte da sua fisioterapia respiratória, e na legenda da publicação, ele escreveu:

Passando para o próximo nível da fisioterapia respiratória. Hoje, consegui fazer uma parte na minha bicicleta. Foco no fôlego e na voz. Esta doença não é brincadeira, gente. Por favor, cuide de vc, cuide dos outros. Vamos vencer, com Fé em Deus!

Horas depois, o jornalista voltou em suas redes sociais para mostrar que além da fisioterapia respiratória, ele segue fazendo fonoaudiologia dentro de sua casa. Na legenda da foto fazendo biquinho, ele comentou:

Com a maravilhosa fonoaudióloga da Record, Vanessa Pedrosa, minha amiga de muitos anos, mandando ver nos exercícios para deixar voz e respiração nota 1000. O esforço depois da Covid é muito grande para que nosso corpo volte ao normal. Por isso, meus amores, sigam com muito cuidado, por favor. Amo vocês!