Espetáculo de teatro de bonecos será transmitido de forma virtual

Do Diário do Grande ABC



16/04/2021 | 16:10



Fim de semana da agenda virtual de Santo André está com algumas atividades programadas. O destaque é o espetáculo ‘Cocos e Mitos’, da Cia. das Cores, no domingo (18), às 10h. Contos das Seis, Quiz da Ossa e oficina literárias são outras atrações, transmitidas pelas redes sociais de forma gratuita. Confira a seguir.



Nesta sexta-feira (16), às 18h, o Conto das Seis terá a participação de Antonio Correa Neto. Em seguida, às 19h, será realizado o Quiz da Ossa, ação interativa nos stories do Instagram e do Facebook da Orquestra Sinfônica de Santo André em que o público deve adivinhar a obra executada por músicos da orquestra.



Neste sábado (19), às 15h, a jornalista e escritora de ficção Daiana Barasa apresentará mais uma oficina literária com a participação da jornalista especialista em neurociência Juliana Rodrigues.



Teatro de bonecos - E no domingo, às 10h, a Rede de Bibliotecas de Santo André receberá de forma virtual o espetáculo ‘Cocos e Mitos’, da Cia. Das Cores. A transmissão ocorrerá pelo Facebook da Rede de Bibliotecas de Municipais: https://www.facebook.com/RedeBibliotecasSA

O espetáculo com teatro de bonecos e atores conta as aventuras do menino Coquinho, que se vê perdido numa floresta cheia de mistérios. Para encontrar seus pais, começa uma fantástica viagem com situações inesperadas que irão colocá-lo em contato com alguns seres da floresta, como o Saci, o Boitatá, a Iara, entre outros.

O grupo Cia. das Cores desenvolve desde 2000 espetáculos de teatro de bonecos, narração de histórias e oficinas lúdicas pra crianças. Neste, os bonecos e os instrumentos musicais utilizados foram construídos com cabaças, sementes, cascas, flores, galhos e folhas. A apresentação é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc via Governo do Estado de São Paulo).

A ‘Agenda Cultural Online’ é uma iniciativa da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André que visa levar ao público uma programação cultural diversificada e de qualidade produzida na cidade. O conteúdo está disponível em www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural.