Sindicato dos Metalúrgicos do ABC faz drive-thru solidário neste sábado

Do Diário do Grande ABC



16/04/2021 | 15:43



O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realiza, neste sábado (17), drive-thru solidário para arrecadar alimentos não perecíveis, além de produtos de higiene e limpeza. As doações serão destinadas a entidades assistenciais, movimentos sociais e famílias em situação de vulnerabilidade. A doação poderá ser feita das 9h às 17h no estacionamento da sede da entidade, em São Bernardo. Os veículos devem entrar pela Rua José Bonifácio e sair pela Rua João Lotto.

Wagner Santana, o Wagnão, presidente do sindicato, destacou que a fome é uma realidade no País e que a pandemia agravou ainda mais este cenário. “Faltam ações de proteção à garantia do emprego e renda, um auxílio emergencial decente, linha de crédito para empresas, falta tudo”, afirmou. “Não são só dados estatísticos que comprovam que a miséria, a fome e o desemprego estão crescendo. Temos visto isso por todo lado, nas ruas a cada dia vemos mais pessoas pedindo ajuda, sem acesso à alimentação”, completou Moisés Selerges, secretário-geral da entidade.

Desde o ano passado, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promove ações solidárias, incluindo várias edições do drive-thru na sede e na regional de Diadema. Pelo menos cinco toneladas de alimentos já foram arrecadadas. Com o avanço da pandemia, a entidade instalou pontos de coleta de doações nas fábricas da base, buscando parcerias para ampliar a ajuda a quem mais precisa.