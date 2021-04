Edson, que faz dupla com Hudson, detalha recuperação após testar positivo e ser internado por conta da Covid-19

16/04/2021 | 15:10



Como você acompanhou, Edson que faz dupla com Hudson deu um verdadeiro susto em toda a sua família, amigos e seguidores das redes sociais após testar positivo para o novo coronavírus e ter que ser internado por causa da doença.

Agora, um mês depois deste susto e de estar curado, o cantor deu uma entrevista exclusiva para o G1 comentou como foi toda a sua recuperação e o quanto foi importante todo o apoio dos fãs e familiares nesta luta.

- Eu pedi para a doutora pelo amor de Deus para não ser intubado por causa da minha voz. Eu tinha essa preocupação, isso rondava muito a minha cabeça, eu pensava: será que eu não poder mais cantar para as pessoas? Ela olhou pra mim e falou: em três dias você vai levantar dessa cama. Eu senti muita firmeza nela, e e foi o que de fato aconteceu. Não fui intubado!

Para quem não sabe o início da história toda, o sertanejo de 46 anos de idade foi diagnosticado com o novo coronavírus e até chegou a iniciar o tratamento dentro de sua própria casa, mas teve que ser levado a uma unidade médica. Depois de cinco dias, ele acabou tendo um agravamento da doença e acabou sendo transferido do interior para a capital paulista, onde teve que passar cerca de mais cinco dias na UTI.

Edson contou que o momento mais difícil que ele enfrentou foi quando necessitou passar pela UTI porque o pulmão começou com 25% de comprometimento no início da doença e depois passou para 75% e o que preocupou não só o cantor, mas toda a equipe médica também. Depois de ter que chegar com urgência para o centro de terapia intensiva, o sertanejo ficou com a pressão bem baixa e conta durante a entrevista que quase teve uma parada cardíaca.

- Eu quase chorei. Eu quase tive uma parada cardíaca. A máquina que aponta os batimentos do coração chegou a começar a apitar, aí a equipe que estava lá viu que eu ia chocar, me sacudiram e eu voltei. Foi por muito pouco. Foi a vontade de Deus de me dar mais uma chance. Eu aprendi que a gente não tem nenhum poder de escolher quando a gente vai morrer.

Além disso, Edson contou que depois deste grande susto, ele começou a reagir super bem aos medicamentos e precisou apenas de uma máscara facial para auxiliar na respiração. Depois da UTI, ele foi para o quarto e iniciou a fisioterapia para aguardar a alta médica.

- Eu também dei sorte do meu corpo reagir bem. Infelizmente tem gente que não reage, a gente tem visto tanta gente morrer. Eu dei sorte e também fui obediente. Fiz tudo o que os médicos mandaram.

Depois de tudo isso, o cantor segue em casa e isolado!