Obituário - 17 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/04/2021 | 07:00



TONINHO PASTORIN

Ante tão lamentável cenário de letalidade cotidiana, ouso destacar uma que sensibilizou, esta semana, a família forense de São Caetano.

Trata-se do oficial de Justiça Antonio Pastorin, pai do Dr. Daniel Pastorin, diretor jurídico da Câmara Municipal de São Caetano.

O “Toninho” Pastorin, como era conhecido, desfrutava de elevado conceito entre os magistrados, promotores, advogados e seus pares.

Primoroso cumpridor de seus misteres, seu passamento causou consternação no município.

Texto: João da Costa Faria, advogado e jornalista.



SANTO ANDRÉ

Arlette da Penha Zanotto Alves de Souza, 88. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Anunciada de Santana, 88. Natural de Tracunhaém (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Carmina Fabiana Montagna, 84. Natural da Itália. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Pensionista. Dia 13. Memorial Phoenix.

José Colnago, 84. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Helena Baraldo, 84. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13, no hospital de campanha UFABC. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Ahmad Ali Jomaa, 80. Natural do Líbano. Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Islâmico.

Jovelina de Souza Silva, 76. Natural de Rubiacea (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivonete Vieira Belo de Barros, 75. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonia Custódio Santana, 72. Natural de Cássia (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André.

Dia 13. Memorial Planalto.

Adenir Alves do Carmo, 68. Natural de São Caetano. Residia na Vila Cunha Bueno, em São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Eduardo Ferreira, 64. Natural de Conceição do Rio Verde (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Miriam Oliveira Lima de Abreu, 62. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Autônoma. Dia 13. Memorial Planalto.

Raimunda Soares Lima, 61. Natural de São Raimundo Nonato (Piauí). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Costureira. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emerson Adriano Molena, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Instalador de segurança. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Oliveira Morais, 47. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gregório Sansão da Costa, 46. Natural de Jaicós (Piauí). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Empilhador. Dia 13. Cemitério no Piauí.

Mariana Bina Souza, 40. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Pastora. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

José Maria Fernandes, 88. Natural de Portugal. Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Olídia Caporasso Bonifácio, 78. Natural de Ibaté (São Paulo). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Rosalves Rosa Martins, 77. Natural de Ferros (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Clarindo Bois, 73. Natural de Indiana (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Rosa Maria Strangueti Nogueira, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mussolini, em São Bernardo. Dia 13. Memorial Planalto.

Maria Socorro Bezerra Kamei, 69. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Planalto.

Vera Lúcia Capuccini, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Roberto Estefano, 65. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lucia Alves da Silva, 65. Natural de Quipapá (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Antonia Delfina Nunes, 59. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Adriana Paula de Oliveira, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Antonio do Nascimento Oliveira, 55. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Claudinei Gomes, 55. Natural de Pacaembu (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Maurício Alves Junior, 49. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Sérgio da Cunha Silva, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Leandro Roberto de Oliveira, 45. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Francisca Souza Ramos, 80. Natural de Macaparana (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Agostinho Ferreira de Sousa, 74. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Maria Ilnar Ferreira de Mesquita, 66. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Luzia Margarida Conceição da Silva, 58. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Yasmin Noemi Soares Rufino, 17. Natural de São Francisco do Guaporé (Rondônia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.



M A U Á

Silvano Lucas Lopes, 85. Natural de Campo do Brito (Sergipe). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Maria Bespalec da Silva, 78. Natural de Cruz Machado (Paraná). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Ana Maria Pires Mantovaneli, 75. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Mauá. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Ferreira Filho, 71. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Parque Jaguari, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Carlos de Arruda, 68. Natural de Porto Feliz (São Paulo). Residia no Jardim Araguaia, em Mauá Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Joaquina da Conceição Rodrigues Barbosa, 67. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Regina Theodoro de Moraes Bandeira, 66. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Teresinha de Jesus de Oliveira, 66. Natural de Guarapuava (Paraná). Residia no Jardim Zaíra 6, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Edina Mendes de Souza, 61. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Mauá. Dia 13. Vale dos Pinheirais,

Rogaciano Barbosa Tavares, 55. Natural de Flores (Pernambuco). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Administrador. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Aparecido Manoel da Silva, 55. Natural de Miracatu (São Paulo). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Joselito Evangelista Felix, 55. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Fábio Silva Dutra, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Isabel Gabriel de Oliveira, 39. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Maria Helena de Freitas Silva, 37. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.