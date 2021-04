Corpo de Príncipe Philip será desenterrado depois que Rainha Elizabeth II morrer

16/04/2021 | 14:11



Segundo o jornal New York Post, o corpo do príncipe Philip, que será enterrado em uma abertura no chão de pedra no Castelo de Windsor no próximo sábado, dia 17, vai ser desenterrado quando a Rainha Elizabeth II morrer.

O jornal britânico The Telegraph explicou que isso vai ocorrer porque a rainha será enterrada em um cofre na Capela do Memorial do Rei George VI, em homenagem ao pai dela, que foi enterrado lá em 1952. Nesse cofre também foram enterradas a irmã de Elizabeth, Princesa Margaret, que morreu em 2002, e a mãe, que morreu poucos meses depois, também em 2002.

Somente após a morte da Rainha Elizabeth II, Príncipe Philip será desenterrado e enterrado ao lado dela.

De acordo com a revista People, nesta sexta-feira, dia 16, a monarca fez a primeira declaração sem o marido. Geralmente, a rainha iniciava os comunicados com: O Duque de Edimburgo e eu. A declaração, assinada por ela agora, dizia:

Fiquei triste com a destruição e grandes perturbações causadas por erupções vulcânicas nos últimos dias, e meus pensamentos estão com as muitas pessoas e famílias que foram evacuadas de suas casas e cujos meios de subsistência foram afetados. Eu envio meus agradecimentos aos serviços de emergência e todos aqueles envolvidos no esforço de socorro. Minhas orações permanecerão com o povo de São Vicente e Granadinas neste momento tão difícil.