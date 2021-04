EUA/Psaki: Cúpula do Clima irá galvanizar apoios contra mudanças climáticas

16/04/2021 | 13:15



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, mostrou nesta sexta-feira otimismo com a Cúpula do Clima, convocada pelo presidente Joe Biden para a próxima semana. O Brasil vai participar do encontro. "Será importante para galvanizar apoios contra mudanças climáticas", declarou a porta-voz, em coletiva de imprensa. "Os líderes também discutirão formas de financiar a transição rumo ao carbono zero, e como ajudar países pobres a lidar com a questão", acrescentou.

Psaki aproveitou a coletiva para fazer novos comentários sobre as relações dos Estados Unidos com China e Rússia. Segundo ela, Pequim está ampliando práticas coercitivas "contra a democracia de Taiwan". A porta-voz acrescentou que os estímulos fiscais de Biden devem contribuir para colocar o país rumo a uma "competição econômica sustentável" com a China no longo prazo. Sobre a Rússia, limitou-se a dizer que Washington pode trabalhar com Moscou "em alguns temas", apesar das sanções anunciadas nesta semana.

A porta-voz ainda informou que o presidente Biden testou negativo para covid-19 na manhã desta sexta. Já vacinado, o líder da Casa Branca realiza exames quinzenais como forma de controle.