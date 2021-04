Fernanda Lima fala sobre casamento em meio à pandemia e revela sobre vestido: Comprado há 18 anos

16/04/2021 | 13:11



Fernanda Lima contou na estreia do programa Bem Juntinhos, do GNT, que o casamento com Rodrigo Hilbert aconteceu em um meio a um momento de muita dor em sua vida. Os dois, que estão há mais de 19 anos juntos, resolveram selar a união em plena pandemia do coronavírus em 2020, com uma cerimônia bem íntima na capela que Rodrigo construiu.

- O nosso foi um mini micro casamento. A gente se casou durante a pandemia, tinham três amigos nossos, os nossos filhos e uns funcionários que moram lá no sitio e estavam ali com a gente e me ajudaram a preparar a surpresa pro Rodrigo, disse a beldade, que organizou a cerimônia no dia do aniversário do apresentador.

Mesmo em luto por causa da morte do pai, vítima da Covid-19, Fernanda decidiu que era o momento de celebrar o amor com o companheiro.

- Naquele contexto de pandemia foi muito sofrido, eu perdi meu pai. Foi muita dor, a gente chorou muito, as crianças. E ai um dia eu me peguei pensando: Bom, eu preciso louvar o que eu tenho porque o que eu perdi eu perdi. Então a gente precisa celebrar o hoje, o que a gente tem. Então mesmo com muita dor, mesmo sem a minha mãe e a minha sogra eu resolvi organizar essa surpresa, explicou.

Outro detalhe bastante interessante que chamou a atenção do casamento foi o vestido usado por ela, que foi comprado anos atrás:

- Eu fui fazer um trabalho em Buenos Aires, eu estava naquela feirinha de Santelmo, e eu achei o vestido. Na época eu era bem hippie, daí eu olhei o vestido e pensei: putz, eu vou comprar esse vestido para um dia casar com o Rodrigo. Eu só não imaginava que 18 anos depois eu fosse usar aquele vestido!, relembrou a modelo.

Antes da exibição do episódio mostrando o casamento, Fernanda desabafou sobre o momento em que o programa foi tomando forma:

Esse programa foi criado e gravado em meio à uma pandemia respeitando todos os protocolos de saúde .Ele foi criado num momento muito triste da minha vida. Nasceu meses depois que eu perdi o meu pai para Covid-19. Durante o meu luto eu me perguntava, como continuar? Amamentava minha caçula, me agarrava a ela mas também assistia aos noticiários e com isso percebi que a vida sempre pode piorar. Outras famílias viviam seus lutos, mas muitas delas sequer podiam sentar e chorar. A panela vazia, a falta de emprego, o choro das crianças não permitem o luto .Nesse triste momento, percebi mais uma vez meus privilégios. Por vezes até me senti constrangida de sofrer e chorar, mas a vida seguiu, a vida segue. Comecei a pensar como eu poderia compartilhar um pouco do que aprendi e do que eu vinha fazendo para me manter sã. Fiz pequenos vídeos de respiração, falei sobre meditação e yoga. Também ouvi e aprendi mais sobre maternidade, alimentação, e assim fui me nutrindo. Foi desse sentimento que brotou o Bem juntinhos. Ele surgiu de uma necessidade de dar e receber afeto, surgiu da saudade de um abraço. Daqui a cinco minutos ele vai estrear. E as coisas no Brasil pioraram. A vacina não chega a tempo de salvar todas as vidas, três crianças seguem desaparecidas na Baixada, no Rio de Janeiro, os hospitais ainda estão muito lotados. Muitas ações precisam ser tomadas a tempo para o pais caminhar .Esperamos que Bem juntinhos seja uma pausa, uma suspensão, um descanso momentâneo, um respiro pra gente continuar lutando pela vida. Tomara que vocês gostem.