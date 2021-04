Silvia Abravanel recebe alta hospitalar após 11 dias internada por complicações da Covid-19

16/04/2021 | 13:11



Silvia Abravanel foi internada no dia 5 de abril depois de testar positivo para o novo coronavírus e ter complicações causadas pela doença. Depois de compartilhar com os seguidores um pouco de sua recuperação, a apresentadora revelou que recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, dia 16.

Através do Stories do Instagram, a apresentadora do Bom Dia e Cia publicou uma atualização de seu boletim médico, que mostrava evidente recuperação de seu quadro clínico:

Boletim de hoje. Bom e abençoado dia para vocês. Vamos lá. Saturação 99, pressão arterial 15 x 9, temperatura 36,5 ºC, batimentos cardíacos [normais] e estamos de alta hospitalar! Vivas!

No Stories seguinte, a filha de Silvio Santos ainda agradeceu pelo carinho e pelas orações dos amigos e fãs:

Quero imensamente agradecer primeiro a Deus por ter me segurado em seus braços o tempo todo. Agradecer à minha amiga de todas as horas, Taís, por ter sido mais que companheira, parceira, amiga. E a todos que a todo momento estiveram comigo, uma legião de anjos. Você foi forte! E as inúmeras orações e palavras de bem querer de todos vocês. Meu muito obrigada.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa ainda não confirmou a informação. Mais atualizações sobre a saúde da apresentadora ainda devem ser divulgadas.