Carlos Alberto de Nóbrega diz que não tem mais nada após se divorciar de Andréa Nóbrega

16/04/2021 | 13:10



Carlos Alberto de Nóbrega marcou presença no Vem Pra Cá, programa de Patricia Abravanel, e se derreteu ao falar sobre a atual esposa, Renata Domingues! O casal tem uma grande diferença de idade e o humorista do A Praça é Nossa deu a entender que a médica gosta dele - e não de seu dinheiro. Além disso, informou que após o divórcio com a ex-esposa, Andréa Nóbrega, ele ficou sem nada.

- Se ela [Renata] fosse artista, se eu tivesse o patrimônio que eu tinha antes de me separar... a gente até vai entender que uma mulher bonita... mas não, quando eu me separei, a minha metade eu já passei para os meus filhos. Eu não tenho mais nada. Eu vivo do meu salário, não tenho mais propriedade nenhuma. Dez anos atrás eu passei tudo para os meus filhos, a minha parte.

Além disso, na atração, Carlos Alberto ainda relembrou quando teve coronavírus, mas não teve sintomas. Sua esposa também foi diagnosticada com a doença e teve que ser internada.

Por conta da pandemia, aliás, o ator está sem ver os filhos:

- Não vejo meus filhos, não vejo meus netos. Tive meu bisneto e não pude colocar ele no colo. Senti uma tristeza muito grande. Se eu não fosse uma pessoa alegre e brincalhona, eu teria tipo uma depressão.

Nesse momento, Patrícia se emocionou e secou lágrimas. A filha de Silvio Santos ainda acrescentou:

- Eu estou com muitas saudades dos meus pais, a gente vê eles envelhecendo e queremos estar juntos. Essa pandemia fez com que a gente se afastasse. Para os pais é muito triste e para os filhos também!