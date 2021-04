Rafa Vitti mostra que Clara Maria virou skatista enquanto Tatá Werneck denuncia perfis falsos da filha

16/04/2021 | 13:10



Clara Maria tem um novo brinquedo favorito: um skate! Na noite da última quinta-feira, dia 15, Rafa Vitti publicou em seu Instagram uma série de imagens da filha mostrando que a pequena havia ganhado um pequeno skate, e que não queria largar o brinquedo por nada.

Na legenda da galeria, que traz logo de cara a pequena fazendo uma pose no melhor estilo skatista, o papai-coruja declarou:

Um caso de amor com o primeiro skate?

Já em um dos vídeos publicados pelo marido de Tatá Werneck, Rafa mostra Clara carregando o skate enquanto anda com o pai a segurando por uma mão - e mostra que a pequena parece bem orgulhosa com o novo brinquedo:

- Fala galera, estou aqui com a mais nova skatista do pedaço, né Clara Maria? Não quer largar o skate mais, né filha? É, gosto muito do meu skate. Olha a ladeira que ela quer descer, e não quer que o papai pegue ela não. Nem o skate. Ela que leva o skate dela. Devagar e sempre né filha?

Em outro vídeo, Rafa ainda encanta ao mostrar que está começando a ensinar como se anda de skate para a pequena, começando pela posição correta! Muito fofo, não é mesmo?

Contas fake de Clara Maria

Enquanto Rafa está curtindo a alegria da filha com o brinquedo novo, Tatá Werneck acabou fazendo uma denúncia através de seu Twitter. A humorista revelou que haviam criando um perfil falso para sua filha - e que, ainda por cima, a pessoa responsável pela conta estava se passando por ela e por Rafa Vitti ao declarar que o perfil seria administrado pelos dois:

Isso é crime tá princesa? Se passar pelos pais e criar conta fake de criança.

Com isso, Tatá acabou recebendo outras denuncias de perfis falsos de sua filha em outras redes sociais.

Depois de expor a situação para os seguidores, Tatá ressaltou que não vê problemas em criarem contas de fã-clubes para sua filha e destacou que agradece pelo carinho - mas que o problema é usar a imagem da pequena com má fé.

Além disso, ela afirmou que não pretende criar contas para a filha nas redes sociais, e que Clara decidirá se quer ter ou não um perfil quando for mais velha - apesar de brincar que será bloqueada pela pequena quando isso acontecer.