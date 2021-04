Comércio pode reabrir a partir de domingo na região

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



16/04/2021 | 12:45



Os comércios poderão ser reabertos a partir de domingo no Grande ABC. O anúncio acaba de ser feito pelo vice-governador Rodrigo Garcia, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Os cultos religiosos também estarão permitidos, seguindo os protocolos de saúde. No próximo dia 24, o setor de serviço também poderá ser retomado.

Garcia diz que o Plano São Paulo de reabertura econômica está em fase de transição. "Para que possamos dar passos seguros adiante, sem retroceder. A partir do próximo domingo estará permitido a reabertura do comércio e a realização de cultos religiosos, com todos os cuidados. A partir de sábado, o setor de serviços, restaurantes, salões de beleza, academias, parques, com restrições, também poderão reabrir. Teremos duas semanas à frente nesta transição", diz. As taxas de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva na Grande São Paulo, que compreende o Grande ABC, é de 83,3%.

Patrícia Elen, secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, diz que a fase vai manter o toque de recolher, das 20h às 5h, e o escalonamento de entrada e saída de atividades, com regra única em todo Estado. "Para que a transição aconteça de forma única." Dos dias 18 a 23 de abril, liberação de atividades comerciais das 11h às 19h. "Atividades religiosas com todos os protocolos, com um voto de confiança para todos." A segunda semana, dos dias 24 a 30, será permitido retorno de restaurantes e similares, salões, atividades culturais, todos das 11h às 19h. Academias poderão funcionar das 7h às 11h e das 15h às 19h e a ocupação dos espaços deve ter o limite de 25%. A próxima atualização do plano será no dia 1º de maio.