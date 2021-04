Polêmica: por que ativistas são contra o Instagram para crianças?

Bianca Bellucci

16/04/2021



Em meados de março de 2021, o Facebook anunciou planos de criar um Instagram para crianças. De forma geral, a ideia é desenvolver um aplicativo para menores de 13 anos que deve ser administrado pelos pais dos pequenos e pretende priorizar a privacidade e não exibir anúncios. No entanto, grupos de defensores da saúde e da infância ao redor do mundo estão se posicionando contra o lançamento.

De acordo com um manifesto da Campaign for a Commercial-Free Childhood (CCFC), ONG voltada ao desenvolvimento saudável da infância, a cultura do corpo perfeito e a obsessão pela aprovação dos outros são muito presentes na plataforma. Tais características podem ser perigosa para as crianças, que ainda estão em fase de desenvolvimento.

Para embasar tal afirmação, a carta cita uma pesquisa da The Royal Society for Public Health. Nela, o Instagram é classificado como a pior rede social para a saúde mental dos jovens. Isso porque ela tende a acarretar transtornos alimentares, cyberbullying e assédio sexual.

A carta contra o Instagram para crianças foi publicada nesta quinta-feira (15) e direcionada para o chefe do Facebook, Mark Zuckerberg. Ela é assinada por 35 organizações e 64 indivíduos. Quem não concorda com o lançamento da rede social também pode se juntar à causa na petição online da CCFC.

É importante destacar que o Instagram para crianças não é o único criticado pelos ativistas. Redes sociais como Facebook, YouTube e TikTok também são questionadas sobre a forma como tratam a privacidades dos jovens nas plataformas.