Funeral de príncipe Philip será transmitido ao vivo - e príncipes William e Harry não estarão lado a lado na procissão

16/04/2021 | 11:10



De acordo com informações do site da família real, o funeral de príncipe Philip será no próximo sábado, dia 17, no Castelo de Windsor, mas não será um funeral de Estado, como geralmente ocorre com os monarcas. O Duque de Edinburgo terá um funeral cerimonial, com a presença de 30 pessoas, e que será transmitido ao vivo pela televisão e rádio. O site ainda afirma que o dia está de acordo com os desejos de príncipe Philip.

O caixão sairá de Windsor às 14h40 (10h40 no horário de Brasília), e será seguido pelos membros da família real que estarão caminhando na procissão, que continuará até a Capela de São Jorge. Tiros serão disparados por representantes da Marinha Real, e o hino nacional também será tocado. Às 15h (11h no horário de Brasília), haverá uma pausa para um minuto de silêncio.

As pessoas usarão máscaras de proteção contra a Covid-19, e um pequeno coro vai cantar peças musicais escolhidas pelo Duque de Edimburgo. O serviço funerário será conduzido pelo Reitor de Windsor e deve durar cerca de 50 minutos. Por fim, o caixão de príncipe Philip será baixado para a abóbada real. Após a bênção e o hino nacional, a Rainha Elizabeth II, os membros da família real e a família do Duque de Edimburgo partirão da Capela.

Segundo a revista People, príncipe Harry e príncipe William irão caminhar na procissão atrás do caixão do avô, entretanto, não irão andar lado a lado. O primo deles, Peter Phillips, filho da Princesa Anne, deve caminhar entre os dois. Para a segunda procissão na capela, o príncipe William caminhará com Peter. Atrás deles, estará o príncipe Harry e David Armstrong-Jones, filho da princesa Margaret e Antony Armstrong-Jones, de acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham:

- A ordem da procissão foi uma mudança prática, em vez de enviar um sinal. Este é um funeral e não vamos ser atraídos por percepções dramáticas. Os arranjos foram acordados e representam os desejos de Sua Majestade.

É a primeira vez que Harry retorna à Inglaterra desde que ele e a esposa, Meghan Markle, que não vai comparecer ao funeral devido à gravidez, deram a polêmica entrevista para Oprah Winfrey.

Segundo o site Mail Online, a Rainha Elizabeth II está aguentando bem para o funeral do marido. Uma fonte disse:

- Os preparativos finais estão acontecendo hoje e ela está no controle. A Rainha vai depender fortemente de Angela Kelly para ter apoio hoje. E ela vai receber a visita de seu cabeleireiro, Ian Carmichael.