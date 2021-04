No BBB21, brothers especulam paredão enquanto internautas repercutem fala de Fiuk sobre ser pai

16/04/2021 | 11:10



A 12ª semana do BBB21 começou com tudo! Sob a liderança de Viih Tube, os brothers vão ter algumas surpresas nesta semana: o último anjo da edição será autoimune, e deverá indicar nada menos que três brothers para o castigo do monstro. Já na formação do paredão, o líder deverá indicar dois brothers para a berlinda - sendo que um deve obrigatoriamente estar no monstro da semana. Os confinados também terão que votar em dois nomes dentro do confessionário, e não podem repetir o voto. Os dois mais votados disputam a prova do bate e volta, sendo que o perdedor compõe o paredão triplo desta semana.

Os brothers, é claro, ainda não sabem de todas essas informações - mas já começaram a desconfiar de algumas coisas a partir da divisão entre Vip e Xepa desta semana. Viih, que como líder teve que dividir a casa, recebeu cinco pulseiras para distribuir, deixando apenas três brothers na Xepa. Assim, Juliette, João Luiz, Arthur, Camilla de Lucas e Pocah ficaram no luxo, enquanto Gilberto, Caio e Fiuk serão os menos favorecidos.

Com isso, logo começaram as especulações sobre o que a divisão incomum poderia significar. Arthur, em conversa com os amigos, especulou que o fato de apenas três participantes ficarem na Xepa teria algo a ver com alguma dinâmica da semana. Gilberto chegou a especular que o trio poderia ganhar imunidade, mas foi Caio quem mais chegou perto de adivinhar os planos desta semana, chutando que a situação poderia estar relacionada ao castigo do Monstro.

A divisão das pulseiras, no entanto, rendeu uma conversa entre Viih Tube e João Luiz. O professor se surpreendeu com o fato de a youtuber ter escolhido Arthur ao invés de Caio para o Vip, de modo que a loira esclareceu a decisão:

- Eu sei que a outra pulseira dele [Caio] seria para a Pocah. Talvez, depois, seria eu. Eu sei que, na minha situação, ele não teria me posto. [O Arthur], eu gosto muito dele.

Enquanto isso, as especulações de paredão correm soltas. Arthur, em conversa com Gilberto e Caio, declarou que acredita estar no paredão desta semana de qualquer maneira:

- Gil, eu estava fazendo as contas. A dinâmica, qualquer dinâmica que você citar para mim, eu [me] encaixo no Paredão. Se tiver que indicar alguém do Vip, eu estou. Vocês três [da Xepa] indicando, de repente, eu não estou. Mas aí eu vou pela casa, ou vou pelo Líder. Não tem jeito, eu cheguei num ponto?

Caio, por sua vez, especulou sobre como será formada a berlinda desta semana - mas também entregou que espera ver tanto Arthur quando ele e Gil no paredão:

- Nós três indicamos alguém, uma pessoa. A Líder indica alguém. Aí o Vip vota no Vip, aí como os três mandaram uma pessoa, o Vip também vai mandar uma pessoa e depois vai todo mundo no Confessionário. Aí, se for desse jeito, eu, você, Gil e mais um que indicarmos.

Enquanto isso, Juliette também falava sobre o paredão com Camilla de Lucas, Viih Tube e João Luiz. Questionada sobre de quem a maquiadora teria medo de receber uma indicação para a berlinda, a paraibana entregou:

- Caio. Eu estou com mais medo de Caio do que de Arthur. Caio está muito estranho e ele já está de novo com respostinha dura. Eu conheço de longe quando o Caio fica sonso. Ele fica estranho. Se ele ganhar Líder, é capaz de me botar. O jeito dele, eu já vi isso três vezes, eu falei para o Gil, ele já está de novo. O jeito que ele fica quando vai votar em mim.

Depois, em conversa com Gilberto, Juliette acabou pensando na hipótese de que os três integrantes da Xepa poderiam indicar alguém para o paredão. Com isso, ela pediu ao amigo que tentasse impedir sua indicação:

- Como vocês vão achar um ponto em comum? Caio vai querer minha cabeça. Você e Fiuk não. Pelo menos, são maioria. Agora, vocês não cedam, não. Vai ser tu e Fiuk que vão decidir. Maioria, entendeu?

Caio, por sua vez, declarou para Fiuk que poderia votar em Juliette ou em Pocah para tentar se salvar da berlinda. Enquanto isso, Viih Tube conversava com Camilla de Lucas sobre a estranha divisão entre Vip e Xepa, e acabou se questionando se não seria ela a pessoa que o público gostaria de eliminar:

- Às vezes eu fico pensando... tipo, eu gosto de todo mundo que está aqui. Todos aqui têm uma história muito bonita, um jeito, têm muitas qualidades. Eu consigo ver qualidade de cada pessoa que está aqui. Eu gosto de todo mundo que está aqui. Será que não sou eu que o público quer tirar? Porque não é possível querer tirar as pessoas que estão aqui.

A influenciadora, no entanto, alertou a youtuber de que ela pode acabar se surpreendendo com o jogo.

Vale lembrar que, a partir de agora, mais de um participante será eliminado até a final! Parece que as coisas vão ficar agitadas, não é mesmo?

Festa do Top Oito

Como anunciado por Boninho, a festa do então líder Caio, que ocorreu na última quarta-feira, dia 14, foi a última festa do líder desta edição do BBB. No entanto, uma celebração para lá de especial aguarda os brothers na próxima quarta, dia 21: a festa dos top oito!

Por meio de suas redes sociais, o diretor do programa entregou que a próxima comemoração será um verdadeiro festão, com direito a mimos para os brothers e uma dupla bafão se apresentando no reality - além, é claro, de sua presença atuando como dummy!

E aí, quem será que vai se apresentar? E será que Boninho realmente vai se vestir de dummy e aparecer na festa?

Fábio Jr. vai ser avô?

Enquanto os brothers estão ocupados repercutindo o resultado da prova do líder, os internautas estão dando o que falar ao comentar uma das declarações de Fiuk durante a dinâmica - isso porque o cantor acabou entregando que espera ser pai em um futuro próximo!

Durante a prova, Fiuk teve que escolher entre um carrinho de bebê e um jogo de panelas como itens para disputar a dinâmica. O ator, então, declarou que escolheria a primeira opção porque deseja ser pai em breve:

- Vou pegar o carrinho. Eu quero ser pai logo, vamos ver qual é que é então.

No fim das contas, o brother acabou se confundindo e optando pelo jogo de panelas - mas isso não impediu os internautas de causarem da web, até mesmo chamando Fábio Jr. de avô!