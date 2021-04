Messenger: bate-papo de Instagram e Facebook agora estão integrados; veja como usar

Sérgio Vinícius

Instagram e Facebook (e logo logo o WhatsApp), aos poucos, vão ganhando cada vez mais compatibilidade. Agora, usuários de ambas as redes sociais podem conversar por meio do Messenger.

Para fazer isso, o passo a passo é bastante simples. Basta atualizar os app de Instagram e Facebook (no caso, o Messenger) em seu smartphone. No iPhone, faça o caminho Perfil > Três Listras > Configurações. No Android, acesse basta entrar no ícone de bate-papo e uma imagem oferecerá a integração (veja a imagem abaixo).

Feito isso, Messenger de Instagram e Facebook estão automaticamente sincronizados. Ao procurar um contato em ambas as caixas de conversa, aparecerá a opção para enviar mensagem para determinada conta da rede social.