Mãe de Paulo Gustavo comemora melhora do ator

16/04/2021 | 10:11



Em boletim médico mais recente, os médicos informaram que estão confiantes na recuperação de Paulo Gustavo, internado na UTI com coronavírus desde o dia 13 de março. Com essa boa notícia, Dea Amaral, mãe do ator, usou o Instagram para postar uma mensagem de apoio ao filho.

Junto com uma foto dos dois, de quando ambos protagonizaram a capa de uma revista, ela escreveu:

Meu filho, a saudade é muito grande. Estamos te esperando. Deus está contigo.

Os famosos logo deixaram comentários:

Ele já está vindo, Dea. Só melhora!!!, disse Mônica Martelli.

Carol Trentini escreveu:

Simmmmm!!! Vai dar certo, Dea! Deus é Maravilhoso. Tua força e garra chegam até ele.

Sabrina Sato disse:

Muito amor!!! Logo mais estarão abraçadinhos assim. Muita fé.

Força, meu amor! Esse filhotão é muito amado e vai vencer essa batalha!, postou Lúcio Mauro Filho.

Ticiane Pinheiro deixou emojis de coração e ainda escreveu:

Só vem, Paulo!

Danielle Winits também deixou seu apoio:

A cura já está escrita e abençoada! Confia que esse abraço de amor e bênção já vem!!!

Lembrando que o boletim médico mais recente informa o seguinte:

Finalmente conseguimos sanar as fístulas bronco-pleurais identificadas. Nas últimas 48 horas também observamos a normalização da coagulação com o tratamento instituído e não mais detectamos sinais de hemorragias. A situação clínica do paciente, embora ainda crítica, traz à equipe profissional mais confiança em sua recuperação. Estamos cientes de que ainda temos um caminho pela frente.