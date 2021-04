Após indiretas entre Yasmin Brunet e mãe de Gabriel Medina, cunhada do surfista revela: Nos expulsaram da casa de Maresias

16/04/2021 | 10:10



A maré não parece estar boa para a família Medina! Eles já não escondem mais que o relacionamento entre eles parece estar bastante abalado após o casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet.

Após o colunista Leo Dias divulgar o que seria uma troca de farpas entre Simone Medina, mãe de Gabriel Medina, e Yasmin Brunet, agora a cunhada dele resolveu colocar mais fogo na lenha, revelando, em seu próprio Instagram, que ela e o companheiro, Felipe Medina, irmão de Gabriel, foram expulsos da casa onde moravam em Maresias, litoral norte de São Paulo.

Bruna Bordini, esposa de Felipe, abriu uma caixa de perguntas no Instagram Stories e respondeu uma série de dúvidas dos seguidores e fãs, entregando que a família que os dois formaram deixaram o reduto Medina para viver em São José dos Campos há cerca de dois meses.

Sempre me perguntavam sobre isso e eu não conseguia responder, pois o jeito que saímos nos doeu muito. Ficamos sem casa, sem carro e preferimos mudar para a cidade para ter uma vida nova, com mais paz, pelo bem da nossa saúde mental e principalmente para a nossa filha crescer longe de tormentos, escreveu inicialmente.

Depois, respondeu que a pior coisa que já viveu foi ter sido expulsa da casa onde morava:

Ser mandada embora da casa que eu morava com meu marido, minha filha no colo e sem ter feito nenhum mal e nem algo do tipo, completou.

Ela ainda entregou que só volta para Maresias para passar. Mostrando que não tem rusgas com Gabriel Medina e Yasmin Brunet, Bruna disse que os dois não tiveram nada a ver com expulsão de casa e eles apoiaram ela e Felipe a todo momento. Bruna ainda foi só elogios à cunhada:

A Yasmin é uma mulher que eu admito muito, ela é uma pessoa boa, verdadeira e empática. Ela tem um papel importante, ela é do bem!

Por fim, ela explicou que a casa não era deles:

Nos expulsaram da casa, não da cidade. Como a casa não era nossa, tivemos que sair. E mudamos de cidade porque achamos melhor ficar longe de confusão.

Sobre o motivo da expulsão, Bruna deu alguns detalhes:

Eu ter ficado em dúvida em não assinar minha carteira de trabalho, pois se eu não arrumasse ninguém de confiança, eu ia sair do meu trabalho para trabalhar em casa cuidando da minha filha. Isso foi inadmissível e gerou a expulsão. Fui taxada de folgada, que não queria trabalhar. Hoje trabalho em casa, do celular e ainda consigo cuidar da minha filha.

Bruna, por fim, aconselhou os seguidores a não acreditarem em tudo que veem:

Eu estou cansada de várias mentiras e várias pessoas atacando quem não merece, quem não faz nenhuma maldade. Espero que vocês reflitam todo o mal que estão fazendo e se escondendo atrás de uma farsa, de um personagem do bem. O tempo nunca mais vai voltar e a confiança não será a mesma, pense antes de fazer ou falar algo que pode acontecer um estragado muito grande e esse estrago sempre vai voltar para você e não para quem você quis ferir.

Indiretas Yasmin Brunet x Simone Medina

Na última quinta-feira, dia 15, Simone Medina levantou suspeitas ao publicar uma mensagem reflexiva e bastante enigmática no Instagram.

O amor é para te trazer paz e felicidade, e não uma guerra, onde você tem que lutar sempre para ser feliz.

E completou:

Muitos procuram a felicidade em coisas que os olhos alcançam, muitas vezes ilusões passageiras que não alimentam a alma, somente a carne. A carne mata, o espírito vivifica. Fico com o que vive e é eterno.

No Stories, Simone ainda disparou:

Qual o seu signo? Bloqueada.

Segundo Leo Dias, Simone teria sido bloqueada por Gabriel e Yasmin nas redes sociais.

O surfista, então, escreveu em sua rede social:

A verdade sempre vem. Questão de tempo, tempão ou tempinho.

Já Yasmin Brunet publicou:

Três coisas que não ficam escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e a verdade. Sabe quando você vê coisas e pensa: Me segura para eu não falar?. Haja paciência, sério!

Entenda a polêmica

Segundo o jornal Extra, as relações entre Gabriel Medina e a família estremeceram após o casamento dele com Yasmin Brunet.

O motivo para tanta briga ainda é oficialmente desconhecido, mas em março deste ano, pouco antes de uma etapa de uma competição de surfe, na Austrália, Gabriel anunciou o fim de sua parceria com Charles Saldanha, seu padrasto e marido de Simone.

Charles foi técnico de Medina por quase uma década e os dois demonstravam ter uma boa relação. A partir daí, Simone e Charles deixaram de acompanhar a carreira de Gabriel. Apenas Yasmin acompanhou o brasileiro na competição internacional.

Nas redes sociais, Yasmin foi alvo de diversos ataques, com acusações de que teria interferido na relação de Medina com os pais.

Charles se mantém em silêncio diante de todo o bafafá e apenas segue treinando a filha, Sophia, fruto da relação com Simone, no surfe.