Após se curar do câncer, Fátima Bernardes fala sobre a doença: Parece que não foi comigo

16/04/2021 | 09:10



Desde que descobriu que estava com um câncer de útero em estágio inicial, no final de 2020, Fátima Bernardes abriu todo o processo de cura com os seus seguidores. E nesta sexta-feira, dia 16, ela estará no Conversa com Bial e vai falar novamente sobre o assunto, além de conversar com o apresentador sobre a passagem do jornalismo para o entretenimento e da vida pessoal.

Segundo a colunista Patrícia Kogut adiantou, sobre a doença, Fátima declarou:

- Quando eu ouço câncer, essa palavra, parece que não foi comigo. Veio uma força, uma determinação de que as coisas iam dar certo. E elas deram certo.

A Fatima ainda explicou o porquê compartilha parte da vida pessoal nas redes sociais, já que às vezes ela mostra momentos ao lado do namorado, Túlio Gadelha, e alguns clique com os filhos.

- Eu acho que a felicidade contagia, eu acredito nisso. Acredito que o que as pessoas geram de positivo vem para mim e o que elas geram de negativo eu não sei onde fica, mas para mim não vem.