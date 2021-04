Bruna Marquezine celebra aniversário de Enzo Celulari com declaração: Você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor

16/04/2021 | 09:10



Bruna Marquezine comemora o dia 15 de abril em dose dupla! A data já era especial para atriz por conta do aniversário de seu pai, Telmo Maia, mas agora que namora Enzo Ceulari, o dia ficou ainda mais repleto de comemorações.

No Instagram, ela não deixou a data passar batido e celebrou o aniversário dos dois com postagens superfofas.

Para Telmo, ela escreveu um texto em tom de agradecimento, mostrando alguns momentos dos dois juntos.

Feliz aniversário pro cara mais legal, puro, bondoso, genuíno que eu conheço que graças a Deus é meu pai. Obrigada por construir essa família tão linda, por me ajudar a construir cada pedacinho de mim e fazer com que eles não saíssem do lugar. Te amo, disse a atriz.

Já para Enzo, a atriz publicou algumas fotos dos dois juntos e falou sobre ele fazer aniversário no mesmo dia em que seu pai:

É claro que você tinha que fazer aniversário dia 15 de abril, como se essa data não fosse importante o suficiente pra mim. É claro. É claro que você tinha que me mostrar o quão errada eu estava a seu respeito. É claro que você tinha que chegar e me desmontar inteira, mesmo depois de tanto tempo fugindo do amor e resistindo a todo esse charme ariano. É claro que você tinha que conquistar e encantar a mim e a todos ao meu redor com a sua bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo e inteligência. E beleza, é claro. É claro que ao invés de virar tudo do avesso, como as paixões avassaladoras dos filmes, você me ajudaria a botar cada coisinha no seu devido lugar e me ensinaria que isso é melhor do que qualquer roteiro de cinema. É claro que você tinha que me mostrar o quão leve pode ser o amor. É claro que tinha que ser você. Feliz aniversário, amor meu. Seja muito muito feliz. Se possível, comigo, é claro.

Claudia Raia adorou a homenagem que Bruna fez ao seu filho e disparou:

Ai norinha, que coisa mais linda. Toda caga***a.

Mas foi a resposta de Enzo que deixou os fãs babando:

Que coisa mais linda. Obrigado por tanto amor, carinho e sensibilidade. Que sorte a minha ter te encontrado nessa vida. E sim, serie muito muito feliz, com você, é claro. Eu te amo, disse o empresário.